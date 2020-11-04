Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
04.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.879 1,54
BIST ANKARA 2.060 0,85
BIST ANTALYA 1.759 -0,09
BIST BALIKESİR 1.519 0,19
BIST BURSA 3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.879
|1,54
|BIST ANKARA
|2.060
|0,85
|BIST ANTALYA
|1.759
|-0,09
|BIST BALIKESİR
|1.519
|0,19
|BIST BURSA
|3.208
|1,99
|BIST DENIZLI
|2.661
|2,30
|BIST ISTANBUL
|1.238
|1,13
|BIST IZMIR
|2.800
|0,50
|BIST KAYSERI
|6.260
|1,27
|BIST KOCAELI
|2.734
|2,25
|BIST KONYA
|2.111
|1,47
|BIST TEKIRDAĞ
|8.363
|1,94
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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