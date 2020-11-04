Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

04.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:32
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.879 1,54
BIST ANKARA 2.060 0,85
BIST ANTALYA 1.759 -0,09
BIST BALIKESİR 1.519 0,19
BIST BURSA 3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.879 1,54
BIST ANKARA 2.060 0,85
BIST ANTALYA 1.759 -0,09
BIST BALIKESİR 1.519 0,19
BIST BURSA 3.208 1,99
BIST DENIZLI 2.661 2,30
BIST ISTANBUL 1.238 1,13
BIST IZMIR 2.800 0,50
BIST KAYSERI 6.260 1,27
BIST KOCAELI 2.734 2,25
BIST KONYA 2.111 1,47
BIST TEKIRDAĞ 8.363 1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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