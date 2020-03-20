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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.079 1,39
BIST ANKARA 130.882 3,34
BIST ANTALYA 55.352 2,15
BIST BALIKESİR 69.074 2,00
BIST BURSA 132.

20.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:36
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.079 1,39
BIST ANKARA 130.882 3,34
BIST ANTALYA 55.352 2,15
BIST BALIKESİR 69.074 2,00
BIST BURSA 132.969 0,95
BIST DENIZLI 93.746 2,21
BIST ISTANBUL 85.226 2,91
BIST IZMIR 149.367 2,62
BIST KAYSERI 301.031 2,20
BIST KOCAELI 154.109 3,59
BIST KONYA 52.343 2,48
BIST TEKIRDAĞ 327.304 8,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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