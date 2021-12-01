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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.147.497.066Türk Hava Yolları1.677.332.111Şişe Cam1.527.270.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.147.497.066
Türk Hava Yolları1.677.332.111
Şişe Cam1.527.270.660
SASA Polyester1.232.672.954
Kardemir (D)1.039.311.979
Petkim837.716.191
Koza Altın789.945.445
ASELSAN754.064.895
Yapı ve Kredi Bankası701.823.942
Ereğli Demir Çelik627.625.749
Akbank582.924.701
Hektaş505.942.261
Tüpraş477.400.722
Pegasus405.399.860
Koç Holding387.739.705
Sabancı Holding360.794.755
İş Bankası (C)310.244.427
TAV Havalimanları299.445.985
Ford Otosan280.212.285
Tofaş Oto Fabrikası253.723.498
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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