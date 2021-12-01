Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.147.497.066 Türk Hava Yolları 1.677.332.111 Şişe Cam 1.527.270.660 SASA Polyester 1.232.672.954 Kardemir (D) 1.039.311.979 Petkim 837.716.191 Koza Altın 789.945.445 ASELSAN 754.064.895 Yapı ve Kredi Bankası 701.823.942 Ereğli Demir Çelik 627.625.749 Akbank 582.924.701 Hektaş 505.942.261 Tüpraş 477.400.722 Pegasus 405.399.860 Koç Holding 387.739.705 Sabancı Holding 360.794.755 İş Bankası (C) 310.244.427 TAV Havalimanları 299.445.985 Ford Otosan 280.212.285 Tofaş Oto Fabrikası 253.723.498 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi