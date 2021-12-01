Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.147.497.066Türk Hava Yolları1.677.332.111Şişe Cam1.527.270.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.147.497.066
|Türk Hava Yolları
|1.677.332.111
|Şişe Cam
|1.527.270.660
|SASA Polyester
|1.232.672.954
|Kardemir (D)
|1.039.311.979
|Petkim
|837.716.191
|Koza Altın
|789.945.445
|ASELSAN
|754.064.895
|Yapı ve Kredi Bankası
|701.823.942
|Ereğli Demir Çelik
|627.625.749
|Akbank
|582.924.701
|Hektaş
|505.942.261
|Tüpraş
|477.400.722
|Pegasus
|405.399.860
|Koç Holding
|387.739.705
|Sabancı Holding
|360.794.755
|İş Bankası (C)
|310.244.427
|TAV Havalimanları
|299.445.985
|Ford Otosan
|280.212.285
|Tofaş Oto Fabrikası
|253.723.498
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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