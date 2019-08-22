Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 459.473.
22.08.2019 13:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|459.473.772
|Türk Hava Yolları
|435.348.797
|Halkbank
|211.914.015
|Pegasus
|197.470.918
|ASELSAN
|193.629.987
|Koza Madencilik
|120.970.082
|Vakıflar Bankası
|117.817.454
|Akbank
|99.953.051
|İş Bankası (C)
|90.277.289
|Tüpraş
|82.699.580
|Petkim
|80.786.782
|Ereğli Demir Çelik
|79.663.013
|İpek Doğal Enerji
|77.978.724
|Kardemir (D)
|72.716.000
|Türk Telekom
|72.073.792
|Yapı ve Kredi Bank.
|62.075.151
|Turkcell
|47.598.819
|Koza Altın
|47.310.623
|Soda Sanayii
|46.246.852
|Koç Holding
|32.045.796
Kaynak: AA