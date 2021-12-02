Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.1730,42BIST SINAİ3.3781,55BIST GIDA, İÇECEK2.1980,83BIST TEKSTIL, DERİ1.1000,32BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.173
|0,42
|BIST SINAİ
|3.378
|1,55
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.198
|0,83
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.100
|0,32
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.859
|-0,32
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.864
|1,26
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.012
|0,78
|BIST METAL ANA
|6.757
|2,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.271
|1,79
|BIST MADENCİLİK
|1.904
|0,44
|BIST HİZMETLER
|1.406
|0,04
|BIST ELEKTRİK
|97
|0,79
|BIST ULAŞTIRMA
|2.372
|0,36
|BIST TURİZM
|354
|-0,23
|BIST TİCARET
|3.591
|-0,11
|BIST İLETİŞİM
|495
|-0,01
|BIST SPOR
|1.402
|0,66
|BIST İNŞAAT
|2.710
|-0,97
|BIST MALİ
|1.751
|1,04
|BIST BANKA
|1.591
|0,83
|BIST SİGORTA
|5.848
|0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|961
|1,27
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.599
|0,89
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|725
|2,28
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.786
|0,73
|BIST TEKNOLOJİ
|2.665
|1,41
|BIST BİLİŞİM
|1.246
|1,44
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|984
|1,39
|BIST LİKİT BANKA
|1.384
|0,78
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.316
|1,81
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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