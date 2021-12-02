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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.1730,42BIST SINAİ3.3781,55BIST GIDA, İÇECEK2.1980,83BIST TEKSTIL, DERİ1.1000,32BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ5.1730,42
BIST SINAİ3.3781,55
BIST GIDA, İÇECEK2.1980,83
BIST TEKSTIL, DERİ1.1000,32
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.859-0,32
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.8641,26
BIST TAŞ, TOPRAK2.0120,78
BIST METAL ANA6.7572,46
BIST METAL EŞYA, MAKİNA5.2711,79
BIST MADENCİLİK1.9040,44
BIST HİZMETLER1.4060,04
BIST ELEKTRİK970,79
BIST ULAŞTIRMA2.3720,36
BIST TURİZM354-0,23
BIST TİCARET3.591-0,11
BIST İLETİŞİM495-0,01
BIST SPOR1.4020,66
BIST İNŞAAT2.710-0,97
BIST MALİ1.7511,04
BIST BANKA1.5910,83
BIST SİGORTA5.8480,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9611,27
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.5990,89
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7252,28
BIST ARACI KURUMLAR6.7860,73
BIST TEKNOLOJİ2.6651,41
BIST BİLİŞİM1.2461,44
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.9841,39
BIST LİKİT BANKA1.3840,78
BIST BANKA DIŞI LİKİT102.3161,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi

Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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