Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|33,32
|34,42
|-3,20
|Aksa
|19,13
|19,52
|-2,00
|Borusan Yatırım Pazarlama
|432,90
|440,90
|-1,81
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|1,86
|-1,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,95
|-1,05
|Garanti Bankası
|9,42
|9,49
|-0,74
|Bim Mağazalar
|68,35
|68,80
|-0,65
|Erbosan
|127,80
|128,50
|-0,54
|RTA Laboratuvarları
|23,84
|23,96
|-0,50
|Ford Otosan
|170,50
|171,20
|-0,41
|Selçuk Ecza Deposu
|9,07
|9,10
|-0,33
|Galatasaray Sportif
|3,51
|3,52
|-0,28
|Aksa Enerji
|14,90
|14,94
|-0,27
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,44
|14,47
|-0,21
|Ülker Bisküvi
|19,42
|19,46
|-0,21
|Logo Yazılım
|41,84
|41,92
|-0,19
|Migros Ticaret
|33,44
|33,50
|-0,18
|Şok Marketler Ticaret
|12,27
|12,29
|-0,16
|Coca Cola İçecek
|89,20
|89,30
|-0,11
|Enka İnşaat
|10,46
|10,47
|-0,10
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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