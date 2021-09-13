Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol33,3234,42-3,20
Aksa19,1319,52-2,00
Borusan Yatırım Pazarlama432,90440,90-1,81
Emlak Konut GMYO1,841,86-1,08
İhlas Gayrimenkul0,940,95-1,05
Garanti Bankası9,429,49-0,74
Bim Mağazalar68,3568,80-0,65
Erbosan127,80128,50-0,54
RTA Laboratuvarları23,8423,96-0,50
Ford Otosan170,50171,20-0,41
Selçuk Ecza Deposu9,079,10-0,33
Galatasaray Sportif3,513,52-0,28
Aksa Enerji14,9014,94-0,27
İş Yatırım Menkul Değerler14,4414,47-0,21
Ülker Bisküvi19,4219,46-0,21
Logo Yazılım41,8441,92-0,19
Migros Ticaret33,4433,50-0,18
Şok Marketler Ticaret12,2712,29-0,16
Coca Cola İçecek89,2089,30-0,11
Enka İnşaat10,4610,47-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan İbrahim Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Seda Sayan Yıldız Tilbe Deniz Akkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:21:31. #1.11#