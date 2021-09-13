Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 33,32 34,42 -3,20 Aksa 19,13 19,52 -2,00 Borusan Yatırım Pazarlama 432,90 440,90 -1,81 Emlak Konut GMYO 1,84 1,86 -1,08 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,95 -1,05 Garanti Bankası 9,42 9,49 -0,74 Bim Mağazalar 68,35 68,80 -0,65 Erbosan 127,80 128,50 -0,54 RTA Laboratuvarları 23,84 23,96 -0,50 Ford Otosan 170,50 171,20 -0,41 Selçuk Ecza Deposu 9,07 9,10 -0,33 Galatasaray Sportif 3,51 3,52 -0,28 Aksa Enerji 14,90 14,94 -0,27 İş Yatırım Menkul Değerler 14,44 14,47 -0,21 Ülker Bisküvi 19,42 19,46 -0,21 Logo Yazılım 41,84 41,92 -0,19 Migros Ticaret 33,44 33,50 -0,18 Şok Marketler Ticaret 12,27 12,29 -0,16 Coca Cola İçecek 89,20 89,30 -0,11 Enka İnşaat 10,46 10,47 -0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler