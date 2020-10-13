Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

13.10.2020 09:41 | Son Güncelleme: 13.10.2020 09:45
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 791 bin 322 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 781 bin 613 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 791 bin 322 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 781 bin 613 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 396 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 56 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 791 bin 322 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 781 bin 613 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 33,85 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,65 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,43 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 749 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 458 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Haber Yorumları (1)
İNANMAK İSTİYORUM AMA İNANMIYORUM: madem üretim tüketimden fazla neden pahallıya kullanıyoruz elektriği
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