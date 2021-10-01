Güngören Belediyesi'nden 4 bin öğrenciye hoş geldin sürprizi - Haberler
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Güngören Belediyesi'nden 4 bin öğrenciye hoş geldin sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Güngören Belediyesi'nden 4 bin öğrenciye hoş geldin sürprizi

Üniversiteye kayda gelen öğrencileri Güngören Belediyesi ekipleri karavanla kapıda karşıladı.

Üniversiteye kayda gelen öğrencileri Güngören Belediyesi ekipleri karavanla kapıda karşıladı.

Güngören Belediyesi ekipleri, üniversitelerin yeniden açılmasıyla birlikte üniversite ve KYK yurduna kayda gelen 4 bin öğrenciyi kapıda karşılayarak ikramlarda bulundu. Öğrenciler için modern tasarımlara sahip 2 Öğrenci İstasyonu'nu da hizmete açan Güngören Belediyesi, buralarda da tamamen ücretsiz bir şekilde öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Üniversite ve KYK Fatih Fatih Sultan Mehmet Yurduna yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı nedeniyle kayıt yaptırmaya gelen yaklaşık 4 bin öğrenciye Güngören Belediyesi'nden hoş geldin sürprizi yapıldı. Güngören Belediyesi'nin ekipleri kapı girişine kurdukları karavan ile kayda gelen öğrenci ve velilere, sıcak çorba, çay, kahve ile ikramlarda bulundu. Ekiplerin hoş geldin ikramı kayıtların devam edeceği 4 gün boyunda aralıksız sürecek. Güngören Belediyesi'nin öğrencilere verdiği destek de artarak devam ediyor. Güngören Belediyesi son 3 ay içinde 2 Öğrenci İstasyonu'nu hizmete açarak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha modern ve konforlu bir alanda ders çalışmalarını sağladı. Öğrenciler online randevu alarak diledikleri saatlerde istasyonlardan faydalanabiliyor. Öğrenci İstasyonları sessiz bir çalışma ortamının yanı sıra kütüphane, dinlenme alanları ve ücretsiz ikramlar ile öğrencilere hizmet veriyor. - İSTANBUL

Güngören Belediyesi'nden 4 bin öğrenciye hoş geldin sürprizi

Güngören Belediyesi'nden 4 bin öğrenciye hoş geldin sürprizi

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