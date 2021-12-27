ŞANLIURFA (İHA) - Güneydoğu'nun tek kayak merkezinde sezon açıldı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek sınırları içerisinde bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezi, yağan kar ile birlikte sezonu açtı. İlk haftada merkez yoğun ilgi gördü.

Siverek İlçe Merkezine 45 Kilometre uzaklıkta bulunan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Uludağ'ı olarak isimlendirilen Karacadağ kayak Merkezi, kar kalınlığının 35 santime ulaşmasıyla birlikte kayak sezonu açtı.

Diyarbakır, Mardin Şanlıurfa ve ilçeleri yanı sıra Batman, Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden ziyaretçi akınına uğrayan kayak merkezinde vatandaşlar doyasıyla kayarak, eğleniyor, kar üstünde mangal yaparak, halay eşliğinde oyun oynuyor.

Profesyonel kayakçıları aratmayan gençler ve yöresel giyinmiş vatandaşlar, pistte adete şov yapıyor.

'Geçen sene pandemi ve yeteri kadar kar yağışının olmamasından dolayı sezonu açamadıklarını, bu yıl zamanında sezonun açıldığını belirten Kayak Merkezi sorumlusu Orhan Atilla," Bu yıl sezonun iyi gideceğini tahmin ediyoruz. Önümüzde ki hafta güzel bir yağış geliyor, kar kalınlığı daha da artacak ve Mart ayına kadar bu sezonumuz açık kalacak. Geçen yıl sezonumuz açılmadı, kayak severler sezonun açılmasını dört gözle bekliyordu. Bu sene yoğunluk bekliyoruz"

Yeni tesisler kurulacak

Çok sayıda ziyaretçi geldiğini ve bu artık merkezin kaldıramadığını belirten Atilla," Karacadağ Kayak Merkezi Güneydoğu'da tek kayak merkezidir, bundan dolayı çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçi geliyor ve bu yoğunluğu artık kaldıramıyor. Gelecek yıl burada bir otel ve tesisin genişletme çalışması yapılacak, bunun projesi ve ihale kısımları tamamlandı, gelecek yıl daha iyi bir tesisle hizmet veremeye başlayacağız." Dedi

Viranşehir'den ilk kez Kayak merkezine ailesiyle birlikte geldiğini belirten Arzu Karadağ," Çok güzel, muhteşem bir yer. Böyle bir şeyi Güneydoğu'da beklemiyordum, ilk defa gelmeme rağmen çok beğendim, herkesin gelip görmesi gereken bir yer" diye belirtti.