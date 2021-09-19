Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde görev yaparken teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Küpeli, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor. Gaziliğin kendisi için onur ve şeref olduğunu belirten Küpeli, "Benim 2 tane madalyam var; birini vücudumda, devletimizin verdiğini ise göğsümde taşıyorum" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Meydanı'nda yapılan törende Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Küpeli ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılanlar Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Şehitlik yerine gaziliğin kendisine nasip olduğunu anlatan Küpeli, "Çatışmada kafamın sağ arka tarafına mermi girdi. Hala duruyor ve o benim madalyam. Gazilik bizler için bir onurdur, şereftir. Şehit olmayı göze alamayan gazi olamaz. Bütün şehitler önce gazi, sonra şehit olurlar" diye konuştu.