Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor - Haberler
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Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel
Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde görev yaparken teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Küpeli, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde görev yaparken teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Küpeli, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor. Gaziliğin kendisi için onur ve şeref olduğunu belirten Küpeli, "Benim 2 tane madalyam var; birini vücudumda, devletimizin verdiğini ise göğsümde taşıyorum" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Meydanı'nda yapılan törende Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Küpeli ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılanlar Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

MÜCİZE ESERİ HAYATTA KALDI

Törenlere katılan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Küpeli, 15 Temmuz 2008 tarihinde Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada kafasına isabet eden Kalaşnikof mermisi ile ağır yaralandı. Mucize eseri hayatta kalan Küpeli, Diyarbakır'daki tedavisinin ardından Ankara GATA'ya sevk edildi. Uzun süre görme ve yürüme yetisini kaybeden Küpeli, tedavi sürecinin ardından hem ayağa kalktı hem de gözleri görmeye başladı. Ancak, doktorlar risk oluşturduğu için Küpeli'nin kafasındaki Kalaşnikof mermisini çıkarmadı.

'2 TANE MADALYAM VAR'

4 çocuk babası Mehmet Ali Küpeli, şehit olmayı çok istediğini ancak Allah'ın ona gaziliği nasip ettiğini söyledi. Zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Küpeli, gazi olduğu çatışmayı şöyle anlattı:

"Ben piyade uzman çavuştum. 15 Temmuz 2008'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde operasyon esnasında yaralandım. Bize 3 noktadan sızma girişimi yapıldı. Çatışma sırasında bir mermi ile kafamdan yaralandım. Benim 2 tane madalyam var; 1 tanesini vücudumda taşıyorum, diğeri devletimizin verdiğini ise göğsümde taşıyorum. Yaralandıktan sonra uzun bir müddet göremedim, yürüyemedim. Sonra Rabbim her şeyi geri verdi. Bütün gazi arkadaşlarımızda olduğu gibi bazı sıkıntılar bende de devam ediyor. Ama şükürler olsun."

'GAZİLİK, ONUR VE ŞEREFTİR'

Şehitlik yerine gaziliğin kendisine nasip olduğunu anlatan Küpeli, "Çatışmada kafamın sağ arka tarafına mermi girdi. Hala duruyor ve o benim madalyam. Gazilik bizler için bir onurdur, şereftir. Şehit olmayı göze alamayan gazi olamaz. Bütün şehitler önce gazi, sonra şehit olurlar" diye konuştu.


Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri
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