Güneydoğu'da Sıcak Hava

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava etkili oluyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bölgede 40 derece civarında seyreden sıcak hava, gelecek günlerde de etkili olmaya devam edecek.



Şanlıurfa'da sıcaklığın yarın ve cuma günü 40 derece olması, cumartesi ise 41 dereceye çıkması bekleniyor.



Adıyaman'da da sıcaklığın gelecek üç gün 40 derecede kalacağı tahmin ediliyor.



Diyarbakır'da yarın ve cuma günü sıcaklığın 39, cumartesi günü 38 derece olacağı öngörülüyor.



Gaziantep'te ise hava sıcaklığının yarın 38, cuma günü 37, cumartesi ise 38 derece olması bekleniyor.



Öte yandan, yetkililer, vatandaşları, ani sıcaklık değişimleri ve gece ile gündüz sıcaklıkları arasındaki fark nedeniyle meydana gelebilecek sağlık sorunlarına karşı dikkatli davranmaları konusunda uyarıyor.