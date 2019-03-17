Güneydoğu'da İstihdam Hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde genç işsizliğini çözmek amacıyla harekete geçtiklerini belirterek, "Mardin-Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3.8 milyon avroluk bir projeye başlıyoruz. Amacımız, gençlerimizin mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek. Bu amaçla Siirt'in de dahil olduğu 4 ilimizde eğitimler düzenleyip, gençlerimizi iş hayatına hazırlayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerel seçimler öncesinde çıktığı il gezileri kapsamında Diyarbakır, Çanakkale, Adana, Kahramanmaraş, Kocaeli, Bolu, Elazığ, Kars, Aydın, Eskişehir, Van, Ağrı, Nevşehir, Aksaray, Muş ve Bitlis'in ardından Siirt'te çeşitli programlara katıldı. Varank, Siirt'teki yatırımların açılış ve imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Siirt bizim göz bebeğimiz. Siirt bizim saklı hazinemiz. Burası Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının kesiştiği medeniyet şehri, ilim, tarih ve kültür yuvası. Biz Siirt'in taşıdığı bu önemi her zaman göz önünde tuttuk. İlimize 17 yılda 9 milyarın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Ulaştırmadan eğitime, sosyal hizmetlerden sağlığa varıncaya dek Siirtli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her projede devletimiz buradaydı. Siirt fıstığını dünya markası haline getirmek için 10 milyon avroluk yatırım yaptık. Avrupa'nın birinci ve dünyanın üçüncü büyük fıstık işleme tesisini şehrimize kazandırdık. Yıllık kapasitenin 10 bin tonun üzerinde olduğu bu tesiste ihracat için Rusya ve Avrupa'dan bir dizi ülkeyle anlaşmalar yapıldığını arkadaşlarımızdan öğrendim. Devletimizin sunduğu tüm bu imkanlar ilimizin kalkınmasını destekledi ve Siirt'in milli geliri 16 yılda 15 kat arttı. Kalkınma Ajansımız olmasaydı, bugün açılışını yapacağımız yatırımların hiçbiri hayat bulamazdı. İlk projemiz; ambalaj atıkları geri kazanım tesisi. Resmi açılışını yaptığımız 2 milyon liralık bu tesiste evsel, tıbbi ve hayvansal atıklar toplanıp sıfır atığa dönüştürülüyor. Siirt'teki bu yatırım, ülkemiz genelinde farkındalığı artırmak için büyük çaba sarf ettiğimiz, sizlerin evladı Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Projesi için de önemli bir katkı sunuyor. Resmi açılışını yapacağımız bir diğer proje de Meyveciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ilimize kazandırdığımız 284 bahçe. Burada anahtar teslimi bahçe veriyoruz dersem abartmış olmam sanırım. Çukuru açıyoruz, fidanı ekiyoruz, damlama sulama sistemini kuruyoruz ve çitini de vererek bahçeleri vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. İnanç, doğa ve kültür turizmini tetiklemek adına Tillo Cam Seyir Terası'nı da şehrimize kazandırıyoruz. Bin 100 metre yüksekliğe kurulan bu yapı, Botan Vadisi'nin eşsiz güzelliğini yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunuyor. Açılışını yaptığımız diğer bir proje de restore ettiğimiz tarihi Cas evleri. Siirt'in kültürel mirasının korunması açısından Cas evleri kritik önem taşıyor. Bu mekanların dokusuna uygun bir şekilde korunması ve ilimizde kültür turizminin gelişmesi için restorasyon çalışmalarına katkı sağladık."

"Resmi açılışların yanı sıra sizlere çok güzel, çok hayırlı müjdelerim de var" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Varank, bölgedeki genç işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtiklerini söyledi Varank, "Mardin-Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3.8 milyon avroluk bir projeye başlıyoruz. Amacımız, gençlerimizin mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek. Bu amaçla Siirt'in de dahil olduğu 4 ilimizde eğitimler düzenleyip, gençlerimizi iş hayatına hazırlayacağız. Eruh'a Mesleki Eğitim Merkezi kuracak, gençlerimiz ve kadınlarımızın mesleki becerilerini artıracağız. Siirt'in tarihine tanıklık etmiş Helvacılar Çarşısı'nı restore edecek ve böylece zanaatkarlarımızın bilinirliğini artıracağız. Bu projeyle unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması ve çarşının eski canlılığının geri kazandırılmasını amaçlıyoruz. Atacağımız imzayla 6.5 milyon liralık proje bütçesinin 6 milyon lirasını Kalkınma Ajansımız finanse edecek. Güney Ekspresi'nin son durağı Kurtalan'da bir vagon müze kuracağız. Yerel ve tarihi ürünleri müzede canlandırarak, bu bölgeyi turizm rotası yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA