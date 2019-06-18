Güney Kore İstanbul Başkonsolosu'ndan AA'ya ziyaret

Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Kore ve Türkiye arasındaki kurulan dostane ilişkiden memnun olduklarını belirterek, "Ticaret hacmimizin ve yatırımların daha da artmasını umut ederim. Türkiye Koreliler için pazara açılan bir kapı niteliğinde olup, Kore de aynı şekilde Türkiye için Kuzeydoğu Asya pazarında bir merkez olabilir." dedi.

Jessy Yeunju Jang, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ı ziyaret etti.

Jang, başkonsoloslukları ile Anadolu Ajansı'nın süregelen iş birliklerinden de son derece memnun olduğunu kaydederek, ikili ilişkilerin devamını istediklerini söyledi.

Kore ve Türkiye arasındaki dostane ilişkiden son derece memnun olduklarını da dile getiren Jessy Yeunju Jang, "Ticaret hacmimizin ve yatırımların daha da artmasını umut ederim. Türkiye Koreliler için pazara açılan bir kapı niteliğinde olup, Kore de aynı şekilde Türkiye için Kuzeydoğu Asya pazarında bir merkez olabilir. Türkiye'de bulunan şirketlerimiz dışında buraya gelmek isteyen şirketlerimiz de var." diye konuştu.

"Amacımız Türkiye'de Kore kültürünü daha fazla tanıtmak"

Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu olarak Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir festival düzenleyeceklerini anlatan Jang, şunları söyledi:

"22 Haziran Cumartesi günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, Türkiye genelinden 167 takım yarışmacının başvuru yaptığı ve aralarında 10 dans 10 şarkı performansı olmak üzere yeteneklerini sergileyecekleri K-Pop World Festivali düzenliyoruz. İstanbul halkının yoğun katılımını bekleriz. Yarışma günü etkinlik alanında Kore kültürünün tanıtımına ilişkin faaliyetlerimiz olacak."

Son zamanlarda Türkiye'de, Kore'nin kültür öğelerinin tanınmaya başladığını vurgulayan Jessy Yeunju Jang, amaçlarının Kore kültür ve değerlerini Türkiye'de daha fazla tanıtmak olduğunu aktardı.

Jang, Türkiye'den Kore'ye giden turist sayısında çok fazla artış olmadığını, bu sayının giderek artmasını istediklerini belirterek, birçok Asya ülkesinin özellikle sağlık turizmi alanlarında Kore'yi tercih ettiğini dile getirdi.

AA İstanbul Bölge Müdürü Altınalan da Başkonsolos Jessy Yeunju Jang'a, AA hakkında bilgi verdi.

Altınalan, AA olarak iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınması konusunda her tür desteği vermekten mutluluk duyacaklarını ifade ederek, Başkonsolos Jessy Yeunju Jang'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA