Güney Afrika'da İsrail yanlısı ifadeler kullanan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na özür dileme emri
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Güney Afrika'da İsrail yanlısı ifadeler kullanan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na özür dileme emri

04.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:14
Güney Afrika'da İsrail yanlısı ifadeler kullanan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na özür dileme emri

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde İsrail yanlısı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mogoeng Mogoeng'a özür dilemesi ve sözlerini geri alması emri verildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde İsrail yanlısı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mogoeng Mogoeng'a özür dilemesi ve sözlerini geri alması emri verildi.

Soruşturmayı yürüten Yargı Etiği Komitesinden yapılan açıklamada, inceleme neticesinde Mogoeng'in siyasete karışarak komitenin mesleki ahlak kurallarını çiğnediğine hükmedildiği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın hem İsrail yanlısı açıklamalarının hem de gelen tepkilere verdiği cevapların "arsızca bir meydan okuma" olduğuna işaret edilen açıklamada, Mogoeng'ın hem sözlerini geri almak hem de özür dilemek zorunda olduğu kaydedildi.

Mogoeng'a kararı uygulaması için 10 gün süre verildi.

Soruşturma, sivil toplum örgütü Africa4Palestine'ın (eski adıyla BDS South Africa) yaptığı şikayet üzerine başlatılmıştı.

"Özür dilemeyeceğim"

Haziran 2020'de İsrail merkezli Jerussalem Post gazetesinin görüntülü konferansına katılan Mogoeng, "Hristiyan olarak İsrail'i sevmek ve Kudüs'ün huzuru için dua etmek zorundayım. Bir Hristiyan olarak, İsrail'e karşı sevgi göstermek ve dua etmekten başka bir şey yapamam çünkü İsrail'e karşı benim ve milletim tarafından sergilenecek nefret ancak benzeri görülmemiş lanetlerin üzerimize gelmesine yol açacak." görüşlerini dile getirmişti.

İfadeleri tüm ülkede tepkilere yol açan Mogoeng, bunlara cevap olarak ise "Özür dilemem ya da sözlerimi geri almam için 50 milyon kişi önümüzdeki 10 yıl boyunca her gün yürüyüş düzenlese yine de bunu yapmayacağım." demişti.

Mogoeng'ın karar sonrası nasıl tavır takınacağı merak ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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