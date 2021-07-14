GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul edecek, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla iştirak edecek,...