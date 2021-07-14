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GÜNDEM ÖZETİNE
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul edecek, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla iştirak edecek,...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul edecek, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla iştirak edecek, AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/12.00/14.00/15.00/16.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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