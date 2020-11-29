GÜNDEM ÖZETİ / 30 Kasım 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık yapacak, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık yapacak, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul edecek.

(Ankara/15.00/20.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksi ve dış ticaret istatistikleri ile bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hindistan tarafından düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Konseyi 19'uncu toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol Takımını ve teknik heyetini kabul edecek

(Ankara/11.00)

2- Süper Lig'in 10. haftası Demir Grup Sivasspor-Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük maçlarıyla sona erecek.

(Sivas/Kayseri/19.30)

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Kaynak: Anadolu Ajansı