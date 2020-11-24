GÜNDEM ÖZETİ / 25 KASIM 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

AK Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

TBMM KİT Komisyonunda, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/12.00/14.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuşacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) ???????

GÜNCEL

1- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeleri, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla konfederasyon genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinin ikinci gününde Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Etimesgut Belediyespor'la, Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor'la, Gaziantep FK, Serik Belediyespor'la, Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor'la, Çaykur Rizespor da Uşakspor'la karşılaşacak.

(Malatya/13.00/Hatay/15.00/Gaziantep/17.00/Antalya/19.00/Rize/21.00)

Kupada TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Sultanbeyli Belediyespor'la, İstanbulspor-Tarsus İdman Yurdu'yla, Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor'la, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Darıca Gençlerbirliği'yle, Altınordu, Çorum FK'yle, Eskişehirspor, GMG Kastamonuspor'la, Adana Demirspor, Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/14.30/Ankara/Balıkesir/13.00/İzmir/Eskişehir/14.30/Adana/19.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.

3- UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü Azerbaycan'ın Karabağ ekibiyle karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Arouna Kone, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını da statta yapacak.

(İstanbul/16.30/17.00)

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda da düzenlenecek basın toplantısında Demir Grup Sivasspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(İstanbul/19.00)

4- Galatasaray ve Socios.com arasında gerçekleştirilen iş birliği ile sarı-kırmızılı kulübün kriptoparası "$GAL Fan Token"in kriptopara işlem platformu Paribu'da listelenmesinin duyurulacağı tanıtım toplantısı, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in de katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/13.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş HDI Sigorta ve Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/17.15)

6- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk ayak maçlarına Bulgaristan'da devam edilecek. Ligde Türkiye'yi temsil eden takımlardan VakıfBank, ikinci maçında Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımıyla karşılaşacak.

(Filibe/21.30)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen İlbank-Beşiktaş ve Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt maçları yapılacak.

(Ankara/15.00/Aksaray/17.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş ve Halkbank-Ziraat Bankkart maçları yapılacak.

(İzmir/16.00/Ankara(19.00)

9- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nda ertelenen Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları maçı oynanacak.

(İstanbul/15.00)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Yalıkavakspor ve Muratpaşa Belediyespor'un son 16 turundaki, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda yer alan Beykoz Belediyespor, Spor Toto ve Antalyaspor'un 3. turdaki rakipleri, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun Avusturya'daki ofisinde çekilecek kurayla belli olacak.

(Viyana/13.00)

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen MYK Hentbol-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi maçı yapılacak.

(Ankara/18.00)

12- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 7. haftadan ertelenen Bergama Belediyespor-Kozanspor karşılaşması oynanacak.

(İzmir/13.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı