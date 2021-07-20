GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşturulan 46. Dönem Parlamentosu'nun ilk genel oturumu gerçekleştirilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

(Eindhoven/22.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 8 maç oynanacak.

3- UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda, 4 maç oynanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı