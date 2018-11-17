Gündem Özeti / 17 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da düzenlenen "Sokaktan İstanbul'a Mahalle Temsilcileri Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Papillon Ayscha Hotel'de düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması'na iştirak edecek.

(Antalya/09.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK İş Konseyleri Mali Genel Kurulu Kapanış Oturumu'na katılacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'taki temasları kapsamında Türkevi Binasının inşaat alanını ziyaret edecek. Çavuşoğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda vatandaşlarla bir araya gelecek.

(New York)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

4 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansı, İstanbul'da ev sahipliği yapacağı Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı ile dönem başkanlığını Yunanistan'ın Atina-Makedonya Haber Ajansından (ANA/MPA) devralacak.

(İstanbul/ 09.00)

SPOR

1- UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D liglerinde 7 maçla tamamlanacak.

B Ligi'nde yer alan Türkiye, 2. Grup'taki dördüncü ve son maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İsveç'i konuk edecek.

(Konya/20.00)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

(Bydgoszcz/20.30)

3- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 8. hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Makedonya temsilcisi Metalurg ile İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/16.00)

4- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Polatlı Belediyespor, İsrail temsilcisi Maccabi Srugo ile deplasmanda karşılaşacak. Aynı kupada Yenimahalle Belediyespor ise 3. tur ilk maçında Azerbaycan'ın Azeryol Bakü takımını konuk edecek.

(Rishon Lezion/16.00/Ankara/17.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-TOFAŞ, Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji, Banvit-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla başlayacak.

(Sakarya/13.00/Ankara/15.15/Balıkesir/17.30)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasına Fenerbahçe-Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Halkbank-Karayolları, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çanakkale Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/Aydın/15.00/Ankara/İstanbul/16.00)

7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. haftası Halkbank-İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş maçıyla başlayacak.

(Ankara/14.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları yapılacak.

Ligde 7. hafta erteleme maçında ise 1955 Batman Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaşacak.

(Batman/17.00)

9- TFF 2. Lig'de 13. hafta 3 maçla, TFF 3. Lig'de 13. hafta 6 karşılaşmayla başlayacak.

10- Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park Moda Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

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