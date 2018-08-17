Gündem Özeti /17 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, partisinin 6. Olağan Kongresi'ne ilişkin Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı yapacak.

(Ankara/14.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, partisinin 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla Türkiye'ye gelen uluslararası parti temsilcileri ve siyasetçiler onuruna resepsiyon verecek.

(Ankara/19.15)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birliklerince Türk Eximbank'a kullandırılacak sermaye benzeri fon desteği protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci çeyreğe ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, haziran ayı perakende satış endekslerini, temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini ve ağustos ayı tüketici güven endeksini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- TOBB, temmuz ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler Konya???? Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Vali Yakup Canbolat, Bedesten Çarşısı'nı ziyaret edecek, sema gösterisine katılacak.

(Konya/11.00/12.00/13.00/16.30)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Marmara Depremi'nin 19. yılı

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler, depremin meydana geldiği saatte anılacak.

(Kocaeli/Sakarya/Yalova/03.02)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, 126 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/21.45)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta Ümraniyespor-Adanaspor, Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/Elazığ/19.15)

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