Gündem Özeti / 11 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ekonomi" konulu basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya katılacak ve Kızılırmak Deltası'na ziyarette bulunacak.

(Samsun/10.00-15.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki afet bölgelerinde inceleme yapacak.

(Antalya/11.00/12.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- Avrupa Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de sürüyor.

2- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasına Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Bursaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Sivas/Rize/19.30/İstanbul/21.45)

3- Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasına Boluspor-Osmanlıspor, Altay-Ümraniyespor, Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Bolu/19.30/İzmir/Adana/21.45)

4- Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, İskoçya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın finallerinde mücadele edecek.

(Glasgow/14.45)

5- İsveç'te düzenlenen İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

(Stockholm/19.00)

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