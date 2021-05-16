GÜNDEM / 16 Mayıs 2021

İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliği ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için toplanacak.

(Birleşmiş Milletler)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda play-off çeyrek final ikinci maçları yapılacak.

2- ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçlarında Empera Halı Gaziantep Basketbol ile Anadolu Efes ve Beşiktaş Icrypex ile TOFAŞ karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/18.00/İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. ve sezonun son hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- 2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı Fransa Grand Prix'i yapılacak.

(Le Mans/15.00)???????

ÖZEL HABER

1- Nitelikli ve belgeli çalışan sayısı 1,5 milyonu geçti

1 milyon 442 bini "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" statüdeki işlerde olmak üzere 1 milyon 647 bin çalışan Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

"Nitelikli iş gücü, uluslararası rekabette bizim en önemli gücümüz. Hedefimiz, nitelikli iş gücü sayımızı daha da artırmak. Bu doğrultuda, önümüzdeki süreçte farklı meslekleri de kapsama dahil edeceğiz"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- İkinci el online oto pazarında zirvenin 3'lüsü değişmedi

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markaları nisanda da sırasıyla Volkswagen, Renault ve Ford oldu

Binekte Clio, hafif ticaride Doblo tercih edildi

En hızlı satılan marka ortalamada 38 günle Peugeot, en yavaş satılan ise 69 günle BMW olarak kayıtlara geçti

(Abdulselam DURDAK/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı