GÜNDEM / 13 Mayıs 2021
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GÜNDEM / 13 Mayıs 2021

GÜNDEM / 13 Mayıs 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan Bayramı kutlanıyorİslam dünyasında yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerle idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlama ve gelişmeler izleniyor.

6 Nisan 1920

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerle idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlama ve gelişmeler izleniyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polis Evi ve İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek bayramlaşmalara katılacak, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret edecek.

(Tekirdağ/13.00/13.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığının bayramlaşma programına katılacak.

(Konya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final serisi başlayacak, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen ilk maçları yapılacak.

(İzmir/18.00/İstanbul/20.15)

2- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasından ertelenen Beşiktaş Aygaz-Göztepe maçı yapılacak.

(İstanbul/17.00)

ÖZEL HABER

1- Güvenli Turizm Sertifikası sürekli hale getirilecek

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan:

"Meclis Genel Kuruluna gelecek Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki değişiklikle, sertifika programının sürekli uygulanabilmesine imkan getirilmekte. Bununla ilgili bir düzenlemeyi kanunlaştırmak istiyoruz"

"İnşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra Meclisin açılmasıyla ilk gündem olarak Genel Kurul'da görüşülecektir"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- Türkiye, üreteceği Sputnik V ile aşı temininde elini güçlendirecek

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık:

"Türkiye-Rusya arasında yapılan anlaşma, aşının dolum şeklinde üretilmesine yönelik değil. Aşı, Türkiye'de sıfırdan üretilecek"

"Hem ilaç sanayimize hem bilim insanlarımıza milyarlarca doz aşıyı üretebilme yetisini de kazandıracağı için çok değerli. Çünkü bu aşıyı üretiyor olmak başka aşılar için de elimizi güçlendirecek bir bilgi kazandıracak"

"Yerli aşımızın yanı sıra Sputnik aşısını da üretmeye başlamamız, dışa bağımlılığımızın azalması açısından önemli"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

3- Türkiye'nin 4 aylık binek otomobil ihracatı yüzde 20 arttı

Ocak-nisan döneminde gerçekleştirilen binek otomobil ihracatının yarısından fazlası Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık'a yapıldı

Geçen yılın aynı aylarında ihracat yapılamayan Japonya'ya bu sene 4 aylık süreçte 7,4 milyon dolarlık binek otomobil satıldı

(Cem Şan/Bursa)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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