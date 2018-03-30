Güncelleme - Edirne'deki Fuhuş Operasyonu

Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 5'i tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce, insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığını belirlediği bazı kişileri takibe aldı. Şehir merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde farklı adreslere düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 22 kişiden 1'i kadın, 5 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.