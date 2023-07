Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: "Son 24 saatte 200 kilogram yağış alan yerler var"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel sonrası incelemelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, il genelinde metrekareye 200 kilogramlık yağış düşen bölgeler olduğuna dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmalarını ve bilhassa dere yataklarından uzak durmaları araç ve diğer malzemelerini dere yataklarından uzakta bulundurmalarını sizler vasıtasıyla duyuruyoruz" dedi.

Devrek ilçesinde sel suları nedeniyle Karşıyaka Mahallesi'nde İlçe Kaymakamı Ümit Altay, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve ekiplerle birlikte incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Son 24 saatte ilin tamamında ciddi yağış meydana geldiğini ifade eden Vali Tutulmaz şöyle dedi:

"İlimizin tamamında ciddi bir yağış aldık. Son 24 saatte 200 kilogramı bulan yerler var. Tabi bu 200 kilogramlık yağşş her tarafta bütün dereleri harekete geçirdi. Şu ana kadar ilçe merkezlerimizde beldelerimizde selden kaynaklanan sıkıntılarımız var. Ancak sevindirci tarafı şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Diğer zararlarımızı telafi edeceğiz, muhakkak. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda şükrettiğimiz husus herhangi bir can kaybımız yok. Tedbirlerimizi aldık. Devam ediyoruz. Ancak 200 kilogramlık bir yağış çok fazla bir yağış. Bunu ne kadar tedbir alsak da derelerin taşmasını engelleyemedik. Ama şükür şu anda toplumumuzun günlük hayatını tehdit edecek bir durum yok. Fakat yağışlar devam ediyor. Sizler vasıtasıyla vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmalarını ve bilhassa dere yataklarından uzak durmaları araç ve diğer malzemelerini dere yataklarından uzakta bulundurmalarını sizler vasıtasıyla duyuruyoruz."

Gazetecilerin mahsur kalanlara ilişkin sorusunu cevaplayan Mustafa Tutulmaz, "Birkaç mahsur kalanlar vardı. Onlar şu an itibariyle kurtarıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece Ereğli tarafında bir kişi var. Ancak şu anda acil bir durumu yok. Sel sularının biraz daha azalmasıyla alacağız" şeklinde konuştu.