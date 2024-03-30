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Zonguldak'ta Kaçak Kazı Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, cep telefonu, jeneratör, matkap, boru anahtarı, sırt pompası, çekiç, tornavida, keser, bahçe hortumu ve kürek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Zonguldak Ereğli Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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