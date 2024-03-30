Zonguldak'ta Kaçak Kazı Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada, cep telefonu, jeneratör, matkap, boru anahtarı, sırt pompası, çekiç, tornavida, keser, bahçe hortumu ve kürek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.