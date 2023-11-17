Zonguldak'ta Hayır Çarşısı düzenlendi

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşları tarafından geliri Filistin'e bağışlanmak üzere "Hayır Çarşısı" düzenlendi.

Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenen hayır çarşısı açılışına, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesinde konuşan Eğitim Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, "Pek çok insan ölmüştür. Bugün Gazze'de 41'inci gününe giren orantısız bir güç kullanımında kara parçasında soykırımdan beslenen soykırımcı İsrail'in Gazze'de çoluk çocuk yaşlı genç demeden yapmış olduğu katliam noktasında Zonguldak'ta ki sivil toplum kuruluşları olarak öncelikle kınadığımızı belirterek başlamak istiyorum. Üstat Cemi Meriç diyor ki zulme rıza namussuzluktur. İşte bizde zulüm karşısında tarafımızı belli etmek bulunduğumuzu yeri belli etmek en azından oradaki insanların derdine çözüm bulamasak bile Zonguldaklı hemşireler olarak sizin yanındayız demek için Zonguldak'ta kardeşlerimizle birlikte yardım kampanyası açmış bulunuyoruz. Daha önce yaptığımız etkinliklerle, basın açıklaması ile Gazze çadırı ile evet sorunu tamamen çözme durumumuz yokuz. Ama taraf olmak gerekiyorsa biz mazlumun yanındayız. Biz ezilenin tarafındayız mazlumun yanındayız" dedi.

Açılış konuşmasının ardından dualar edilerek protokol üyeleri çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. - ZONGULDAK