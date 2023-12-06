Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 18'inci gününde de sürüyor. Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı acil kurtarma ve itfaiye gemisi olan 'Nene Hatun'un dalgıçları da göreve başladı.

1) KAYIP MÜRETTEBATI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 18'İNCİ GÜN; 'NENE HATUN'UN DALGIÇLARI DA GÖREVDE

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 18'inci gününde de sürüyor. Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı acil kurtarma ve itfaiye gemisi olan 'Nene Hatun'un dalgıçları da göreve başladı.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından 12 Türk denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden Sualtı Savunma (SAS) komandoları, kayıp denizcileri bulmak için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hava şartları elverdikçe denizden ve havadan devam eden çalışmalara, deniz altı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyeti ile bilinen 'TCG Akın' isimli gemi de katıldı. Dalgıçlar da geminin batığında arama çalışması yaptı.

'NENE HATUN' ASKERİ LİMANA DEMİRLEDİ

?Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar, 18'inci gününde de sürerken; bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı acil kurtarma ve itfaiye gemisi olan 'Nene Hatun' gemisi sevk edildi. 'Nene Hatun' mürettebatından dalgıçlar da askeri dalgıçlar ile su altında çalışmalara başladı. Öte yandan 'Nene Hatun'un askeri limanda demir attığı görüldü.