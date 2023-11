Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (6)

'HAVA ŞARTLARININ TAHMİN EDİLMEDİĞİ KADAR AĞIR OLDUĞUNU SÖYLEMELİYİZ'Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki afet bölgesine gelen AFAD Başkanı Okay Memiş, beraberindeki Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ile birlikte incelemelerde bulundu.

'HAVA ŞARTLARININ TAHMİN EDİLMEDİĞİ KADAR AĞIR OLDUĞUNU SÖYLEMELİYİZ'

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki afet bölgesine gelen AFAD Başkanı Okay Memiş, beraberindeki Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ile birlikte incelemelerde bulundu. Denizde süren arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, "Bildiğiniz üzere dün akşamdan beri Türkiye'nin birçok bölgesinde verilen turuncu yağış ikazıyla beraber, özellikle Zonguldak ilimizde ve Karadeniz Ereğli ilçemizde aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınları meydana geldi. Bu sel ve su baskınları neticesinde 3 vatandaşımız sele kapılarak hayatını kaybetti. Aynı şekilde daha büyük kaybımız, Kafkametler isimli Türk bandıralı gemimizin karaya oturması, daha doğrusu tam mendireğe yakın bir yerde kaybolmasıyla birlikte, 12 mürettebatın kaybolduğu ihbarı geldi. Buna yönelik olarak da dünden itibaren dün geceden itibaren, dün bu olayın yaşandığından itibaren çok yoğun bir çalışma yaptık. Devletimizin bütün imkanlarıyla bu çalışmaların başladığını müşahede ettik. Kayıp olan bu 12 mürettebattan bugün itibariyle 1 mürettebatın maalesef cansız bedenine ulaştık. Dünden itibaren kayıp olan 11 mürettebatımızın arama kurtarma çalışmalarına gece gündüz devam ediyoruz. Hava şartlarının hiç tahmin edilmediği kadar ağır olduğunu ifade etmek durumundayız. Fırtına kasırgaya, kasırga da adeta tornado denilen daha şiddetli bir rüzgara dönüştü. Hem denizden, hem de karadan anında ulaşmakta epeyce zorlandık. Ancak gün ağarmasıyla birlikte hava şartları biraz daha iyileşti. Şu anda bütün ekiplerimizle, AFAD ekiplerimiz, sahil güvenliğimiz, kıyı emniyetimiz, Ereğli Belediyesi, valiliğimiz, özel idaremiz, Orman Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz birlikte arama, tarama faaliyetlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı buradaki komutanlığımızla birlikte koordinasyon içerisinde arama tarama faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ediyoruz" dedi.

'ZARARLARI DEVLETİMİZ GİDERECEKTİR'

Fırtına sırasında oluşan maddi zararlardan bahseden AFAD Başkanı Memiş, "Türkiye genelinde de can kayıplarımız oldu. Yine paylaştığımız üzere Batman'da maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Diyarbakır'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünden itibaren meydana gelen sellerde toplam 9 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan başsağlığı diliyoruz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı diliyoruz. 11 vatandaşımız kayıp, 11 vatandaşımız da az önce ifade ettiğim gibi Kafkametler isimli gemimizin mürettebatı. Biz bütün gücümüzle, imkanlarımızla arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Bu arada ilçe merkezinde de 225 müracaatta özellikle çatıların uçtuğu ihbarı alındı. Yaklaşık 213 iş yerimizde zarar oluştuğunu tespit ettik. 10 tane de konutta zarar var. Bu zararların ilk etapta giderilmesi maksadıyla İçişleri Bakanımızın talimatıyla 50 milyon TL'lik bir ödenek valilik emrine gönderildi. Tabii bunların vatandaşlarımızın zararlarını gidermek konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki cana gelmesin. İnşallah diğer zararları da devletimiz giderecektir. Toplamda 310 ihbar aldık biz. Ancak ihbar sayıları artabilir. Bizim tespitlerimiz devam ediyor. Elimizde yapmış olduğumuz tespitler var. Bu ihbarların tamamını değerlendirdik ve ilk zarar tespitinde az önce ifade ettiğim gibi 225 çatı hasarı, 10 konut zararı, 213'de iş yeri zararını bizzat biz de tespit ettik. Bunların giderilmesi noktasında çaba içerisindeyiz. İlk etapta az önce ifade ettiğim gibi İçişleri Bakanı talimatıyla 50 milyon liralık bir ödenek Valilik hesabına aktarıldı. Bu en kısa sürede zarar gören vatandaşlarımızın hesaplarına aktarılacak. İhtiyaç halinde yine bu işlemlerimiz devam edecek. Yani biz vatandaşlarımızın zararlarını giderme noktasında elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

'YARIN VE ONDAN SONRAKİ GÜN İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

Bölgedeki fırtına tehlikesinin geçtiğini belirten Memiş, "Biz AFAD olarak anlık meteorolojik verileri takip ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bizlerle paylaşıyor. Biz de hemen bütün Türkiye'yle bu verileri paylaşıyoruz. Gün içerisinde iki farklı zamanda değerlendirme yapıyor meteoroloji mühendisleri. En son yapılan verilere göre, en son yapılan paylaşıma göre bu bölgemiz için yarın ve ondan sonraki gün için olumsuz bir durum yok. Yani yeşil görünüyor harita. Artık bütün vatandaşlarımız bu haritayı biliyorlar. Yeşil görünüyor, sarı veyahut da turuncu, hatta Allah korusun kırmızı ikaz yok. Yarın ve öbür gün için bu bölgede hava şartları en azından yağış anlamında uygun gözüküyor. Bununla birlikte ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Van, Hakkari, Şırnak bölgesinde turuncu alarm devam edecek. Yarın için böyle bir durum söz konusu. O bölgede de bütün arkadaşlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, jandarmamız, polisimiz, devletin bütün birimleri, bakanlıklarımızın tamamı alarm seviyesinde. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütün yetkilileri alarm seviyesinde, teyakkuz halindeler. Yine deprem bölgesinde de 200 bin konteyner bulunmakta. Yaklaşık 620 bin vatandaşımız konteynerlerde yaşıyor. Geçici konaklama yerleri buralar biliyorsunuz. Allah'a şükürler olsun çok yoğun bir yağış olmasına rağmen münferit birkaç konteynerimizde su baskınları oldu, ama çok büyük bir sorun da yaşamadık. Bunu da ifade etmek isterim. Bu konuda çaba gösteren personele, tüm kamu görevlisi arkadaşlara, sivil toplum kuruluşlarımıza, AFAD gönüllülerine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz" dedi.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Biliyorsunuz önceki gün gece saatlerinden itibaren Zonguldak'ı, özellikle Ereğli, Zonguldak merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerimizi yoğun olarak etkisine alan bir fırtına ile karşı karşıyayız. Tabii bu normalde turuncu kod olarak verildi. Ancak rüzgar hızı 74 knotu aşan, yine Ereğli ilçemizde metrekareye 125 kilogram yağış, yine Zonguldak merkezdeki 85 kilogram yağış düştü. Yine aynı şekilde Kozlu ve Kilimli ilçelerimizi ve tüm Zonguldak ilini etkisi altına almıştır. Tabii bu hiç görülmemiş, özellikle Ereğli'de kasırga üzerinde bir fırtına olayı yaşadık. Tabii bu çok ciddi zararlara yol açtı. Su taşkınlarına yol açtı. Özellikle Ereğli merkez, Zonguldak merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerimizi etkisi altına aldı. Tabii en büyük etkisi, rüzgarın etkisiyle dalgalar denizde 8-9 metreye kadar yükseldi. Tabii bunun sonucunda 3 gemimiz bundan etkilendi. Bu etkilenen gemilerimizden 2'si Ereğli limanımızın içindeydi. Bunlardan bir tanesi kırıma uğradı, 13 mürettebatı kurtarıldı. Diğer gemide yedeklenerek güvenli bir şekilde iskeleye yaklaştırıldı. Ancak Ereğli limanı dışında, mendirek dışında demirleyen Kafkametler isimli Türk bayraklı gemi, maalesef demir tarayarak liman mendireğine çarpmıştır ve kırıma uğramıştır. Dün sabah saatleri itibariyle, 10.10 itibariyle gemi acil sinyal vermiştir ve 10.25 itibariyle gemi kaybolmuştur ve o saatten itibaren gemiyle irtibat kurulamamıştır. Tabii burada Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kayıtlarında en son geminin dalgalarda kaybolarak mendireğe çakıldığı görüntüleri görüyoruz. Geminin kayalıklara çarpmasından ve kırıma uğramasından itibaren bütün kabiliyetlerle Karadeniz Bölge Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, termal kameralarla, gece görüş dürbünleriyle ve karadan gözetlemeyle görüşün 25 metrenin altına düşmesine rağmen hem teknik kabiliyetler, hem insan arama kurtarma kabiliyetleriyle izlemeye alınmıştır. Tabii o saatten bu yana hava koşullarının, deniz koşullarının el verdiği ölçüde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde maalesef 1 mürettebatımızın liman içerisinde cansız bedenine ulaşılmıştır. Diğer 11 gemi personelini arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Az önce Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Karadeniz Bölge Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutan yine AFAD ve arama kurtarma ekipleri jandarma, su altı, arama kurtarma ekipleri, emniyet genel müdürlüğü dalgıç ekipleri yine bütün uzman arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor. En son Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en profesyonel ekibi arama kurtarma ekiplerine dahil olmuştur. Bütün teknik kabiliyetler, bütün kurumlarımızın en tecrübeli personeli buradadır. Bütün kabiliyetleriyle, imkanlarıyla buradadır. Arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. İlk andan itibaren hava koşulları ve deniz koşulları müsaade ettiği ölçüde devam ediyor. Bugün 2 karakol uçağı, 1 helikopterle havadan arama tarama, gözetleme çalışmaları devam etmiştir. Yine denizden liman içerisinde, liman dışında çok deniz araçlarını hareket etmesi uygun değildi. 4 botla çalışmalar devam etti. Şu anda yine karadan çalışmalar, gözetleme çalışmaları, tarama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar aralıksız devam edecek. 11 denizcimize, 11 gemi personeline ulaşıncaya kadar devam edecek" dedi.

'MALESEF 4 CAN KAYBIMIZ VAR'

Kentte yaşanan can kayıplarına da değinen Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu afette 4 tane can kaybımız var. 3 tanesi Ereğli Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkisindeki köprüden aracın suya düşmesi sonucu, 1 kardeşimiz sağ olarak kurtarıldı ekiplerimizce, ancak maalesef araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti. Yine az önce de bahsettiğimiz gibi 1 gemi personeli hayatını kaybetti. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hem Zonguldak'ta hem Türkiye'nin her yerinde afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bütün milletimize, Zonguldak'a geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.