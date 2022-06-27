Zimbabve'de sağlık çalışanları greve ara verdi Zimbabve'de düşük maaşlar ve zorlu çalışma koşullarını protesto amacıyla 20 Haziran'da greve çıkan sağlık çalışanları, hükümetle müzakereler kapsamında greve ara verdi. Zimbabve'de düşük maaşlar ve zorlu çalışma koşullarını protesto amacıyla 20 Haziran'da greve çıkan sağlık çalışanları, hükümetle müzakereler kapsamında greve ara verdi. Zimbabve hükümetinin yüzde 100 zam teklifini yetersiz bularak reddeden sağlık çalışanları, çatı sağlık sendikası Zimbabve Sağlık Apeks Konseyi (ZHAC) öncülüğünde geçen hafta başından itibaren greve gitme kararı almıştı. ZHAC tarafından yapılan açıklamada, sendika liderlerinin eylemi geçici olarak erteleme ve sağlık çalışanlarının hizmete devam etmeleri kararı aldığı bildirildi. Açıklamada, hükümetin iki hafta içerisinde yeterli maaş artışı gerçekleştirmemesi durumunda grevin devam edeceği uyarısında bulunuldu. Sağlık çalışanları, enflasyon nedeniyle maaşlarında yüzde 1000'e varan zam ve maaşların dövizle ödenmesini talep ediyor. AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel Zimbabwe Güncel Haberler

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