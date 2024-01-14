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Zeytinburnu'nda Düğün Konvoyu Trafiği Kapattı

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Zeytinburnu'nda otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapatarak yüksek sesle müzik açtı ve oynadı. Konvoydan biri minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZEYTİNBURNU'nda, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapattı. Yüksek sesle müzik açarak oynayan gruptan biri, minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Abay Caddesi'nde, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, yolu trafiğe kapattı, yüksek sesle müzik açarak yolun ortasında oynadı. Konvoydan biri minibüsün üzerine çıkarak oynamaya devam etti. Minibüs üzerindeki kişi bir süre sonra cebinden çıkardığı 5 liralık banknotları havaya saçtı. Cadde üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binerek ayrıldı. O anlar, cep telefonu kameralasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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