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Z Kuşağının "Kung Fu Ustaları" Becerileriyle Göz Doldurdu

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25.0fps MP4Kung Fu uygulayıcılarının performanslarından çeşitli görüntülerÇin'de düzenlenen ilk Öğrenci (Gençlik) Oyunları'nda, Z kuşağının "Kung Fu ustaları" atletik yeteneklerini ve azimlerini sergiledi.

25.0fps MP4

Kung Fu uygulayıcılarının performanslarından çeşitli görüntüler

Çin'de düzenlenen ilk Öğrenci (Gençlik) Oyunları'nda, Z kuşağının "Kung Fu ustaları" atletik yeteneklerini ve azimlerini sergiledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Gençlik Spor Güncel Haberler

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