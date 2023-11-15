Z Kuşağının "Kung Fu Ustaları" Becerileriyle Göz Doldurdu
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25.0fps MP4Kung Fu uygulayıcılarının performanslarından çeşitli görüntülerÇin'de düzenlenen ilk Öğrenci (Gençlik) Oyunları'nda, Z kuşağının "Kung Fu ustaları" atletik yeteneklerini ve azimlerini sergiledi.
25.0fps MP4
Kung Fu uygulayıcılarının performanslarından çeşitli görüntüler
Çin'de düzenlenen ilk Öğrenci (Gençlik) Oyunları'nda, Z kuşağının "Kung Fu ustaları" atletik yeteneklerini ve azimlerini sergiledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel