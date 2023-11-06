Yüzyılın Koşusu'nda 'engeller' aşıldı

Dünyada iki kıta arasında tek maraton olma unvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nun 45'incisi bu yıl 'Yüzyılın Koşusu' sloganı ile düzenlendi. 15 ülkeden 140 sporcu ve 50 bine yakın kişinin katıldığı Yüzyılın Koşusu'nda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı da yerini aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında başlayan koşuda sporcular, Beşiktaş, Galata Köprüsü, Bakırköy Hava Harp Okulu ve Sahil Yolu ve Gülhane Parkı güzerhagı üzerinden Sultanahmet Meydanı'na ulaştı. 42 kilometrelik tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele eden Bağcılar Belediyesi sporcularından Ömer Cantay birinci, Fatih Kamuz ikinci, Umut Çabuk üçüncü oldu. Kadınlarda ise Zübeyde Süpürgeci birinci, Hamide Doğangün ikinci ve Zeynep Acet de üçüncü oldu.

"CUMHURİYETİN 100. YILINDA BİZE GURUR YAŞATTILAR"

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Cumhuriyet'in 100. yılında bize bu gururu yaşatan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman maddi ve manevi olarak yanlarında olacağız" dedi. Şampiyon sporcular da desteklerinden dolayı Özdemir'e teşekkürlerini iletti.