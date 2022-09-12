Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

(İHA)