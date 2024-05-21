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Yunanistan'da Memurlar 24 Saatlik Grevde

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Yunanistan'da memurlar, ekonomik koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 24 saatlik greve gitti. Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) tarafından yapılan çağrıyla Atina'da protesto düzenlendi.

Yunanistan'da memurlar, Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla 24 saatlik greve gitti.

Ülkede yaşanan hayat pahalılığına dikkati çeken ADEDY, memurların ekonomik koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 24 saatlik grev ilan etti.

ADEDY'nin çağrısıyla Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen memurlar, protesto düzenledi.

Eylemciler, memur maaşlarının yükseltilmesini, vergiden muaf gelir tutarının artırılmasını ve memur sayısının artırılmasını talep etti.

Kaynak: AA / Güncel

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