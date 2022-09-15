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Yunanistan'da hayat pahalılığı protesto edildi

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Yunanistan'da hayat pahalılığı protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler ile sendika üyeleri hayat pahalılığını protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler ile sendika üyeleri hayat pahalılığını protesto etti.

Maliye Bakanlığı önünde toplanan eylemciler, İçişleri Bakanlığına kadar yürüdü.

Sendikacılar, maaşlara zam yapılmasını ve dar gelirli grupların desteklenmesini talep etti. Öğrenciler ise pahalılığın yanı sıra hükümetin bu yıldan itibaren üniversitelerde polis görevlendirilmesine ilişkin kararını protesto etti.

Özellikle Ukrayna'daki savaşın ardından dünya gündemine oturan enerji krizi, Yunanistan'da da elektrik ve doğal gaz fiyatlarının artışıyla genel bir hayat pahalılığı sorununa neden olmuştu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Maliye Bakanlığı Yunanistan Sendika Güncel Haberler

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