Yunanistan'da, fotoğraf sanatçısı Knut Bry casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı - Haberler

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Yunanistan'da, fotoğraf sanatçısı Knut Bry casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan'da, fotoğraf sanatçısı Knut Bry casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Norveçli fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Knut Bry'ın, casusluk suçlaması ile Midilli Adası'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Norveçli fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Knut Bry'ın, casusluk suçlaması ile Midilli Adası'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Midilli Adası Limanı'nda fotoğraf çekerken gözaltına alınan 75 yaşındaki Bry, ifade vermek için pazartesiye kadar ek süre talep etti.

Bry'ın fotoğraf makinesinde bulunan, Sahil Güvenlik devriye botu ve savaş gemisine ait fotoğraflar suçlamanın gerekçesi olarak gösterildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yönetmen, Yunan, Güncel, Haberler

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