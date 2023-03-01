Yunanistan'da 36 kişinin öldüğü kazanın yaşandığı demiryolunda "ciddi sorunlar" olduğu iddiası Güncel Haberler Yunanistan Devlet Demiryolları Makinistleri Başkanı Kostas Yenidunyas, 36 kişinin yaşamını yitirdiği ve 66 kişinin yaralandığı tren kazasının meydana geldiği Atina-Selanik demiryolu hattında "ciddi sorunlar" olduğunu söyledi. Yunanistan Devlet Demiryolları Makinistleri Başkanı Kostas Yenidunyas, 36 kişinin yaşamını yitirdiği ve 66 kişinin yaralandığı tren kazasının meydana geldiği Atina- Selanik demiryolu hattında "ciddi sorunlar" olduğunu söyledi. Yunan Radyo ve Televizyonu ERT'ye konuşan Yenidunyas, Atina- Selanik güzergahında güvenlik sistemlerinin doğru çalışmadığını, trafik kontrollerinin de elle yapıldığını belirtti. Yenidunyas, demiryolu çalışanlarının teknik sorunları birçok kez dile getirdiklerini anlattı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışması sonucu 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürülmüştü. Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alınmış, demiryolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade vermişti. 3 günlük yas ilan edildi Yunanistan hükümeti, ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Ülkede yas süresince tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek ve bütün kutlama programları iptal edilecek. Kazayla ilgili protesto gösterisi düzenlenecek Bu akşam Atina ve Selanik'te kazayla ilgili protesto gösterileri düzenleneceği bildirildi. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, "kaza değil, cinayet" ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA / Güncel Devlet Demiryolları Yunanistan Selanik Güncel Haberler

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