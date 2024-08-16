Üye Girişi
Haberler

Yunan Adalarında Tatil Türkiye'ye Göre Daha Ucuz Ama Farklı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Yunan adalarında tatilin Türkiye'ye göre daha ucuz olduğu algısını, elmayla armudun karşılaştırılmasına benzetti. Türkiye'deki dört veya beş yıldızlı otellerle adalardaki bir oteli karşılaştırmanın aynı şey olmadığını kaydeden Yavuz, 'Buradan giden Türkleri izlerseniz, hemen hemen hepsi günü otel dışında geçiriyor. Adaları geziyor. Yani onlar her şey dahil turisti değil' dedi. Yavuz, yılda yaklaşık 1 milyon civarında Türkün Yunan adalarına gidip geldiğini açıkladı.

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Yunan adalarında tatilin Türkiye'ye göre daha ucuz olduğu algısını, elmayla armudun karşılaştırılmasına benzetti. Türkiye'deki dört veya beş yıldızlı otellerle adalardaki bir oteli karşılaştırmanın aynı şey olmadığını kaydeden Yavuz, "Buradan giden Türkleri izlerseniz, hemen hemen hepsi günü otel dışında geçiriyor. Adaları geziyor. Yani onlar her şey dahil turisti değil" dedi. Yavuz, yılda yaklaşık 1 milyon civarında Türkün Yunan adalarına gidip geldiğini açıkladı.

Turizmci Recep Yavuz, bu yıl kapıda vize uygulamasının başladığı ve 'ucuz' algısı nedeniyle Türk turizmine zarar verdiği belirtilen Yunan adalarında tatili değerlendirdi. Bu yaz tatilinin sürekli tartışılan konusu olan Yunan adalarını Türkiye ile karşılaştırmanın elma ile armudu karşılaştırmak gibi olduğunu dile getiren Recep Yavuz, "Çünkü birbirine benzemeyen, birbirinden farklı destinasyonlar. Türk turistler oraya ucuz olduğu için veya otel için de gitmiyor. Tam aksine gezmek, dolaşmak, keyifli bir gün için gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DEKİ OTELLERLE AYNI DEĞİL'

Türkiye'deki dört veya beş yıldızlı otellerle adalardaki bir oteli karşılaştırmanın aynı şey olmadığını kaydeden Yavuz, "Buradan giden Türkleri izlerseniz, hemen hemen hepsi günü otel dışında geçiriyor. Adaları geziyor. Akşam keyifli oturup saatlerce yemek yemekle, sahillerde yürümekle geçiriyor. Yani onlar her şey dahil turisti değil. Onlar daha çok gezen, daha çok inceleyen, daha çok farklı kültürlerle tanışmak isteyen insanlar" diye konuştu.

'ADALARLA TÜRKİYE APAYRI'

Yunan adalarının kapasitelerinin çok kısıtlı olduğuna da işaret eden Yavuz, "Dönemleri, sezonları da çok kısıtlı. Yunan adaları en erken nisan ortası-sonu açılıyor, ekim ortasında çoğu kapanıyor ve otel sahipleri Atina'daki evlerine dönüyor. O yüzden adalar aslında en çok 4,5 -5,5 ay arası bir sürede turizme hizmet veriyor. Yunan adalarındaki hizmetle Türkiye'deki hizmet apayrı. Yunan adalarındaki tatille Türkiye'deki tatil apayrı. İki yeri birbiriyle karşılaştırmamak lazım" dedi.

'BU BİR TURİZM GERÇEĞİ'

Bu konunun magazinleştirildiğini, sosyal medyada birtakım görüntülerle provoke edildiğini söyleyen Yavuz, "Provoke edilecek hiçbir şey yok. Adalar orada, bu vize anlaşmasından dolayı biraz artış da oldu. Ama yıllardır Türkler, Yunan adalarına gider. Yunanlılar da Yunan adalarından Türkiye'ye gelir. Bu bir turizm gerçeğidir. Olması gerekir. Bundan bizim bir çıkarım yapmamız gerekmiyor açıkçası" diye konuştu.

'BAŞKA DÜNYAYI GÖRMEYE GİDİYOR İNSANLAR'

Yunan adalarına giden Türklerin istatistiğinin tam olarak tutulmadığını, sabah gidip akşam dönenler olduğunu da anlatan Recep Yavuz, "İki günlük, üç günlük gidenler var. Onun dışında bizde tatil yapıp oraya tur olarak giden turistler var. Rodos'ta tatil yapıp Türkiye'ye gelip Marmaris turu yapanlar da var. Görüştüğümüz işletmeciler, yılda yaklaşık 1 milyon civarında vatandaşımızın Yunan adalarına gidip geldiğini tahmin ediyor. Özellikle yaz döneminde birkaç kere gidenler var. İş insanları var. Sürekli feribotlar, adalar arasında hareket halinde. Ama dediğim gibi bundan önceki yıllarda da vardı, bundan sonraki yıllarda da olacak. Yani Türkiye turizmi için zaten onların otelleri çok sınırlı kapasitede ve sayılı. Yani oradaki beş yıldızlı otel sayısı bile sayılacak kadar azdır. O başka dünyayı görmeye gidiyor insanlar. Kesinlikle birbirine benzemeyen iki farklı ürün" dedi.

'TÜRKİYE'DEN DAHA UCUZ AMA AYNI DEĞİL'

Recep Yavuz, Bodrum, Çeşme gibi destinasyonlardan paylaşılan yüksek tutarlı restoran faturalarına yönelik ise şunları söyledi:

"Dediğim gibi elmayla elmayı karşılaştırmak lazım. Şimdi Yunan adasında yemek yiyip bir faturayı, 'Ya işte bunu Bodrum'da yeseydim böyle olacaktı. Üç misli ödeyecektim' gibi çıkarımlar çok doğru değil. Yani bu birbirine benzemeyen iki şeyin karşılaştırması. Bazı şeyler orada bizden daha ucuz. Mesela içecekler, yiyecekler, restoranlar daha ucuz. İçeceklerin çoğunu oradaki restoranın sahibi kendi evinde üretiyor ve onu sunuyor, satıyor. Dondurmayı bile restoran sahibinin eşi yapıp masaya getiriyor. Fiyatları da bize göre daha makul. Türkiye'de benzin daha ucuz ama taksi Türkiye'ye göre daha ucuz. O kadar çok kalemi birbirine karşılaştırmanız gerekiyor ki elmayla elmayı, armutla armudu karşılaştırmak için bunların hepsine detaylı bakmak lazım. Ama şunu söyleyebilirim; oteller veya bir tatil bize göre daha ucuz fakat oradaki otellerin çoğu her şey dahil değil. Buradaki bir her şey dahille Yunanistan'daki 60 yıllık dört yıldızlı otelin fiyatını karşılaştırmak bizi doğru sonuca götürmüyor. Moral bozukluğu yaratıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kent Konseyi Recep Yavuz Ekonomi Türkiye Adalar Tatil Turizm Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Süper Lig günün maçları nereden izlenir? KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir? Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı? Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı? Roblox ne zaman açılacak? 16 Ağustos Cuma Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye var mı? Maymun çiçeği virüsü nedir? OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Osmangazi Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? 16 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show, NOW, TRT 1, TV8'de neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli? Bilal Hancı'nın eski eşi kim? FSM KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! FSM Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? GELİNİM MUTFAKTA 16 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title