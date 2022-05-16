Yüksekova'ya çamur yağdı - Haberler

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Yüksekova'ya çamur yağdı

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Güncel
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Yüksekova'ya çamur yağdıHAKKARİ Suriye ve Irak tarafından gelen toz bulutu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağmurla birlikte çamur olarak yağması vatandaşı şaşkına çevirdi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'ya çamur yağdı

HAKKARİ Suriye ve Irak tarafından gelen toz bulutu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağmurla birlikte çamur olarak yağması vatandaşı şaşkına çevirdi.

Yüksekova ilçe merkezi ve köylerinde bugün saat 11.00 sıralarında aniden çıkan rüzgarın etkisiyle etraf toz bulutuyla kaplandı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen toz bulutu, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Yağan çamurdan dolayı araçlarını 2 kez yıkadığını belirten Ferdi İrdem, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla çamuru araçların üzerinde gördüm. Sanırım bu çamur Irak ve Suriye tarafından geldi. Şu an tüm araçlarımız çamur içindedir" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

Yüksekova, Hakkari, Suriye, Irak, Güncel, Haberler

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