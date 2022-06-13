Yüksekova'da adeta çamur yağdı

HAKKARİ Suriye ve Irak üzerinden gelen toz bulutu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağmurla birlikte çamur olarak yağdı.

Suriye ve Irak tarafından gelen toz bulutu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam etkili oldu. Yağmurla birlikte çamur yağması araçlar çamura büründü. Yüksekova ilçe merkezi ve köylerinde dün gece saatlerinde sıralarında aniden çıkan rüzgarın etkisiyle etraf toz bulutuyla kaplandı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen toz bulutu, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Sabah evlerinde çıkan vatandaşlar toz bulutu etkiyle araçlarının çamura büründüğünü gördüler. Gün içinde araçlarını iki defa yıkadıklarını belirten esnaf Cebri Tekin, "Dün gece Irak ve Suriye tarafından rüzgarın etkisiyle gelen toz bulutu hayatı olumsuz yönde etkilerken, araçlarımızda çamura bürünmüş şekilde. Bugün 2 defa araçlarımızı yıkadık ama maalesef inşallah kısa sürede bu biter güzel havaya kavuşuruz" dedi

Öte yandan ilçede toz bulutu nedeniyle yer yer görüş mesafesi düşmüş durumda.