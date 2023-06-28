YTB Personel Daire Başkanı Volkan Duman Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında YTB Personel Daire Başkanı Volkan Duman hayatını kaybetti. Ankara'dan bayram ziyareti için memleketine gelen Duman'ın otomobili dereye düştü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.