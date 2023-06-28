YTB Personel Daire Başkanı Volkan Duman Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında YTB Personel Daire Başkanı Volkan Duman hayatını kaybetti. Ankara'dan bayram ziyareti için memleketine gelen Duman'ın otomobili dereye düştü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Tokat'ın Pazar ilçesindeki trafik kazasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Personel Daire Başkanı Volkan Duman (38) yaşamını yitirdi.
Ankara'dan bayram ziyareti için memleketi Tokat'a gelen Volkan Duman'ın kullandığı 06 VPD 60 plakalı otomobil, Ovayurt köyü içerisinde bulunan dereye düştü.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Duman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Duman'ın cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.