YTB, 15 Temmuz'u anma ve sergi programı düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen anma ve sergi programında, darbe girişimi sırasında Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin ve mezunların yaşadıkları anlatıldı. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin güvenli bir noktada olduğunu belirtti. Uluslararası öğrenciler ise darbe girişimine karşı Türk milletine desteklerini gösterdiklerini ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle anma ve sergi programı düzenlendi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB bursu alan uluslararası öğrencilerin katılımıyla YTB'de düzenlenen anma ve sergi programında darbe girişimi sırasında Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin ve mezunların yaşadıklarını anlattıkları bir video gösterimi yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, " Türkiye, Türkiye'den ibaret değil. O gece sadece Türkiye değil dünyanın çok farklı ülkelerinde yüzbinlerce insan da ayaktaydı. Devletimiz de gereğini yaptı. Bugün çok şükür çok daha güvenli noktadayız." dedi.

Eren, FETÖ'nün "40 yıllık hain bir plan" içerisinde hareket ettiğine dikkati çekerek, "15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimi yaşadık. 251 şehidimiz devletimizin aydınlık yarınları için canlarını verdiler." şeklinde konuştu.

YTB bursiyeri Kırgızistan vatandaşı Kubangazi Bugubaev de uluslararası öğrenciler olarak darbe girişimine karşı Türk milletine destek amacıyla meydanlara indiklerini belirterek, "Meydanlara toplanan Türk milletinin tek amacı vardı. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı korumak. Türk milleti tek vücut olarak hain darbe girişimine 'dur' dedi." ifadelerini kullandı.

Programda Ankara'da eğitim alan uluslararası öğrencilerden Azerbaycanlı Nail Aliev de "Otuz Kuş" şiirini seslendirdi.

Programın ardından ise uluslararası öğrenciler 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan hazırlanan sergiyi gezdi.