YSK, yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulasındaki sıralamayı belirledi
YSK tarafından yapılan kura çekimi sonucunda siyasi partilerin yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulasındaki sıralamaları belirlendi.
Siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan kura ile belirlendi. Buna göre, oy pusulasında AKP 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, TİP 32, Saadet Partisi de 34. sırada yer alacak.
Yaklaşan mahalli idareler seçimlerinde yarışacak 35 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerinin belirlenmesi için bugün YSK'de kura çekildi. YSK Başkanı Ahmet Yener'in başkanlığında yapılan kura çekimine göre siyasi partilerin oy pusulasındaki sıraları şöyle:
1-Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
2- İYİ Parti
3- Sol Parti
4- Büyük Birlik Partisi
5- Memleket Partisi
6- Anavatan Partisi
7- Demokratik Sol Parti
8- Yeniden Refah Partisi
9- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti)
10- Türkiye Komünist Partisi (TKP)
11- Anadolu Birliği Partisi
12- Zafer Partisi
13- Halkın Kurtuluş Partisi
14- Türkiye Komünist Hareketi
15- Bağımsız Türkiye Partisi
16- Gelecek Partisi
17- Yeni Türkiye Partisi
18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
19- Emek Partisi
20- Hür Dava Partisi (HÜDAPAR)
21- Hak ve Özgürlükler Partisi
22- Ocak Partisi
23- Adalet Birlik Partisi
24- Demokrat Parti
25- Güç Birliği Partisi
26- Millet Partisi
27- Milli Yol Partisi
28- Adalet Partisi
29- Genç Parti
30- Aydınlık Demokrasi Partisi
31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31
32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)
33- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)
34- Saadet Partisi
35- Vatan Partisi