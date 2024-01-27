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YSK, yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulasındaki sıralamayı belirledi

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YSK tarafından yapılan kura çekimi sonucunda siyasi partilerin yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulasındaki sıralamaları belirlendi.

Siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan kura ile belirlendi. Buna göre, oy pusulasında AKP 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, TİP 32, Saadet Partisi de 34. sırada yer alacak.

Yaklaşan mahalli idareler seçimlerinde yarışacak 35 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerinin belirlenmesi için bugün YSK'de kura çekildi. YSK Başkanı Ahmet Yener'in başkanlığında yapılan kura çekimine göre siyasi partilerin oy pusulasındaki sıraları şöyle:

1-Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

2- İYİ Parti

3- Sol Parti

4- Büyük Birlik Partisi

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti

8- Yeniden Refah Partisi

9- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti)

10- Türkiye Komünist Partisi (TKP)

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi

14- Türkiye Komünist Hareketi

15- Bağımsız Türkiye Partisi

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

19- Emek Partisi

20- Hür Dava Partisi (HÜDAPAR)

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

28- Adalet Partisi

29- Genç Parti

30- Aydınlık Demokrasi Partisi

31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31

32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)

33- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)

34- Saadet Partisi

35- Vatan Partisi

Kaynak: ANKA / Güncel

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