Yozgat'ta Yaptığı Konuşma ile Gündem Olan Çiftçi Abdullah Ceyhan: "Halktan Büyük Kimse Yok, Korkmayın"

Haber : Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP'nin Yozgat mitinginde "Turp ile şalgam ile ülke yönetilmez, ülke adaletle yönetilir" diyerek yaptığı konuşma ile mitinge damga vuran Abdullah Ceyhan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, " Türkiye'ye, Türk gençliğine buradan sesleniyorum. Ben 70 yaşındayım. Benden anca bu kadar olur, aklınızı başınıza alın. Türkiye iyi yönde idare edilmiyor. Bunu siz kurtaracaksınız. Siz düzelteceksiniz. Halk için mücadelede burada varım. Çiftçilere de sesleniyorum, Edirne'den Ardahan'a kadar siz de bir olun, hakkımızı kimseye yedirmeyelim. Halktan büyük kimse yok, korkmayın, korkmayın, korkmayın" dedi.

CHP'nin Yozgat mitinginde konuşan ve "Turp ile şalgam ile ülke yönetilmez, ülke adaletle yönetilir" diyerek yaptığı konuşma ile gündem olan Abdullah Ceyhan ve Aydıncıklı pek çok çiftçi ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

50 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Ceyhan, arpa, buğday, patates, soğan, pancar ektiğini belirterek, "Bizim arazilerimiz çok güçlü, aç bırakmaz bizi. Halka da faydası oluyor kendimize de. Bizim arazilerimizin tek eksiği var, buraya bir baraj yapıldı belki de 50 yılı geçti. Bu baraj yapıldı daha buraya su sistemleri gelmedi. 2015'te su gelecek dediler, planlama ve projeyi yaptılar, bu yolları açtılar. Üç seçim geçti üstünden artık suyun geleceğine inanmıyorum. Çünkü suyun sahipleri bu barajın altına yapılan HES'ler oldu. Bu HES'lerden bize su düşmüyor. Halkın da çiftçilerin de korkaklığı, hakkını arayamaz noktaya düştüler. Ben çiftçiyim, hakkımı arıyorum" dedi.

"Benim adıma söylentiler başladı"

Mitingde yaptığı konuşmanın gündem olacağını beklemediğini ifade eden Ceyhan şunları söyledi:

"O gün için kendi köyümde eylemi başlattık. İlçe Başkanımız Sayın Sıddık Erdoğan'ın desteği ile eylemi başlattık. Bu bizim için çok gurur verici oldu. Çünkü biz çiftçiyiz, halkız. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insan Mustafa Kemal Atatürk, çiftçinin ayağına gitmiştir, 'kalkınmayı sizden başlatacağız' demiştir. Bizler onun ardından yürüyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzlukla suçladılar. Bu yalancı tanıklar eliyle İstanbul gibi 16 milyonluk nüfusu yöneten bir insan basit bir şeyden tutuklanmaz. Bu taraftar kanalların hepsi de çok karalama yapıyorlar. Burada benim zoruma giden şey bu oldu. Devleti yöneten bir AK Parti Genel Başkanı var. Bu AK Parti Genel Başkanı devletin de cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı sürekli 'turpun büyüğü geride' diyor. ya bu ne kadar büyük bir turpmuş, mitingde aklıma bu geldi. Bizim akla ihtiyacımız var, turpla, şalgamla devlet idare edilmez, akılla idare edilir' dedim. Ben kimseden icazet almam, kimseden akıl almam. Sadece aklımdakini, bildiğimi konuşurum. Şimdi benim adıma bir söylentiler başladı gündemde. Neymiş '1 buçuk milyonluk traktörü varmış.' Benim traktörüm 2013 model, bu traktörden başka da bir şeyim yok bir de 90 model arabam var. Burada da 70-80 dönüm arazim var, kardeşlerim var. Benim kimsem yok, bir ailem var bir de ben. 5 tane çocuğum var, dört oğlan bir kız. Bunların dördü de dışarda. Bu çocuklarımı geçindiremedim burada, herkes kaçtı. Şimdi düşünüyorum iyi ki kaçmışlar belki çocuklarımla çok kötü olabilirdim.

"Türkiye iyi yönde idare edilmiyor"

Her sene mal kaldırıyoruz, soğan ve patates kaldırıyoruz. Daha geçen döktüm. 30 ton malım vardı, 15 ton soğan sattım. Pancar ekiyoruz. Pancar 2 bin 370 lira. Kardeşim 2 bin 300 liraya napsın. Bunun eziyetini, masrafını, traktörünü hiç hesap eden yok. Ama çiftçilerimizde bir korkaklık bir cesaretsizlik var. Hangi görüşten olursanız olun, hangi partiden olursanız olun; ben partizanlık yapmıyorum, hakkınızı arayın, devlete ve millete faydalı olun. Devletimiz de milletimiz de bize faydalı olsun. Bize gübre diyorlar ama gübre bu sene bin 365 lira torbası. Sen gel de bu memlekette kazan da artır da çoluğuna çocuğuna faydalı bir insan ol. Olamazsın. Çünkü kazancımız her sene borçlar nedeniyle geriye gidiyor. Bize gübre, mazot desteği vermesin. Bizim hakkımızı versin. Türkiye'ye, Türk gençliğine buradan sesleniyorum. Ben 70 yaşındayım. Benden anca bu kadar olur, aklınızı başınıza alın. Türkiye iyi yönde idare edilmiyor. Bunu siz kurtaracaksınız. Siz düzelteceksiniz. Sizin evlatlarınız da sizden örnek alacaklar. Bize bu vatan bırakan insanlar musluktan kan akıttılar bizi bugüne getirdiler. Bazı sapık zihniyetler Atatürk hakkında karalama kampanyası yapıyorlar. Bunlar nankör insanlar ben onlara bir şey demiyorum. Çünkü nankör insan kendine yapılanı bilmez, ben halkım. Halk için mücadelede burada varım. Çiftçilere de sesleniyorum, Edirne'den Ardahan'a kadar siz de bir olun, bu hakkımızı kimseye yedirmeyelim. Halktan büyük kimse yok, korkmayın, korkmayın, korkmayın."

"Doğudan batıya kadar bütün insanlar bu meyvelerden yiyor"

Ceyhan ayrıca tarlasının içine yaptırdığı güneş panelini göstererek "Güzel de su buldum ama bu suyu kullanamıyorum bir türlü. Aşırı mil geldiğinden dolayı 3-5 sefer pompam arızalandı. Bunları da yaptıra yaptıra yoruldum, bıraktım artık. Seneye inşallah mahsulümüz güzel bunu karşılarım, faaliyete geçireceğim. Bazı arkadaşlar da bu arazilerin sulanması için güzel tesisat kurdular, destekliyorum. Buralar seneye patates, soğan olacak halk için vatan için" dedi. Meyve tarlasını da gösteren Ceyhan, "Doğudan batıya kadar bütün insanlar bu meyvelerden yiyor. Ekinlerimizi de bu yıl don vurdu. Şu anda ekin biçilecek kıvamdan çıktı. Zirai sigortamız var, gelip bakacaklar mı bakmayacaklar mı bilmiyorum. Bunu da artık ziraat mühendislerinin takip etmesi gerekir. Ben çiftçiyim, çiftçi olmak çok iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

"Çiftçiler sadece sesini duyurmak istiyor"

Ali Başsarıaslan, "Geçen gün çiftçiler doğal haklarını arayacaklardı. Buna nazaran her tarafı saldılar, çiftçileri bırakmadılar. Çiftçilerden neden korkabilirler ki? Çiftçiler ne yapabilir? Şu anda çiftçiler sadece sesini duyurmak istiyorlar. Sağolsun zaten arkadaşımız Yozgat'ta gerekeni söyledi zaten. Bize gerek bile kalmadı. Şu anda traktör almışlar ama borcunu ödeyemiyorlar. Söyleyeceğim bu kadar" dedi.

Zülfikar Erdoğan isimli çiftçi de "Mitingde çiftçiler haklarını aramaya çıktılar ama duyan yok. Bu çarpık düzenin hiçbir şeyden haberi yok. Ayarını bozdukları kantar bir gün onları da tartar. Otobüsün üstünde Abdullah Bey çok güzel anlattı. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

"Kazandığımızı döküyoruz, para yapmıyor"

Çiftçi Garip Damar da şunları söyledi:

"Çiftçilik yapıyorum. Ektiğimiz ekini, attığımız buğdayları… Gübreyi alamıyoruz. Dört kilo buğday satıp bir litre mazot alamıyoruz. Şu an çok zor durumdayız. Çok perişanız. Burada traktörlerle yürüyüş yaptık, çok zor durumdayız, borcumuzu veremiyoruz, bankalara borçlarımız var, yatıramıyoruz. Çok çaresiziz bir imkan arıyoruz."

Mustafa Güngör isimli çiftçi "Hak, hukuk adalet 84 milyonun hepsine lazım" derken çiftçi Murat Utku da "54 yaşındayım. 54 yıldır çiftçilikle uğraşıyoruz. Kazandığımızı döküyoruz, para yapmıyor. Aldıklarımız pahalı. Gübre, ilaç her sene iki katına çıkıyor. Sıkıntıdayız bir de bunun üstüne cezalar yazılıyor. Tarlamıza giderken önümüzü kesiyorlar. Köyün içine giriyoruz jandarma var. 7 milyon göçmen Suriyeliye 40 milyon TL harcadık, yine harcarız diyorlar emekliye gelince vermiyorlar, asgari ücretliye vermiyorlar. Eşit dağılım istiyoruz. Hak, hukuk istiyoruz başka da birşey istemiyoruz" dedi.

"Türkiye genelinde bir adaletsizlik var"

38 yaşındaki çiftçi Ömer Demir de şu ifadelere yer verdi:

"Patates, soğan, şeker pancarı, arpa, buğday. nohut gibi ürünler ekiyoruz. Son zamanlarda bayağı bir dertliyiz bu konularda. Kredilerimizi, borçlarımızı ödeyemiyoruz. Ürünlerimizi satamıyoruz. 8 liraya mal ettiğimiz patatesi 3 liraya, 4 liraya satıyoruz. Ben ortalama 50 dönüm civarında toplam 250 ton çıkacak bir tarlayı bozduk, satamadık, işçi parasını dahi kurtaramadık. Şu anda icralık durumdayız, traktörümüz, tarlamız… Borçlarımızı ödeyemiyoruz. İşin garibi şu, gece gündüz çalışıyoruz, vatana millete faydalı olmaya çalışıyoruz. Devletimize sonuna kadar saygı gösteriyoruz, arkasındayız. Fakat hükümeti eleştirdiğimiz zaman sanki vatan hainiymiş gibi muamele görüyoruz. Bundan çok rahatsızız. Hükümet ve devlet iki ayrı kavramdır. Biz o kadar mal dökmüşüz, illa sesimiz çıkacak, susup içimize atamayız. Ortada bir adaletsizlik var.

Ekonominin haricinde zaten Türkiye genelinde bir adaletsizlik var. Ekrem İmamoğlu'nun gizli tanıklarla tutuklanması, teğmenlerimizin görevden alınması. Bunlar gerçekten adaletsizliğin olduğunu gösteriyor. Tabii ki Ekrem İmamoğlu hırsızlık yaptıysa cezasını çekecek ama bu kadar belediyelerin arasında sadece CHP'li belediyelerde mi var bunlar? O kadar AK Parti'li MHP'li belediyeler var, onlar da yok mu hiçbir şey? Sadece karşısına çıkan en büyük cumhurbaşkanı adayını bertaraf etmek için… Halk buna inanmıyor, uydurulmuş bir dümen olarak görüyoruz."