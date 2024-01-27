Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 18 Sikke ve 11 Obje Ele Geçirildi
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için kent merkezine getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için kent merkezine geleceği bilgisine ulaştı.
Şüpheli H.İ.E'nin bulunduğu aracı ilçede durduran ekipler, aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirdi.
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve objeler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.