Yozgat'ta madenciler arasından arama kurtarma ekipleri kurulacak

Yozgat AFAD İl Müdürlüğü ile Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle madenciler arasından 3 arama kurtarma ekibi kurulması için çalışma başlatıldı.

Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, deprem ve göçük felaketinin ardından bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Yozgat AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri ve odamız yöneticileri bir araya gelerek, Sorgun'da faaliyet sürdüren Yeni Anadolu Madencilik, Savana Madencilik ve Gedikhasanlı köyünde bulunan MYM Demir Madeni işletmesi yetkilileriyle görüştük. 15 kişiden oluşan 3 ekip kurulması yönünde görüş birliğine vardık. En kısa sürede ekipler kurulup, eğitimlere başlanacak." dedi.

Arslan, Yozgat'ta böyle bir ekibe ihtiyaç duyulduğunu anlatarak, "Kurulacak arama kurtarma ekipleri Yozgat'ın tüm bölgelerinde hizmet verecek. Bu amaçla madencilerimizi ziyaret edip konuyu kendilerine de anlattık. AFAD ekipleri kendilerine konu hakkında bilgi verdi. Olası afet durumlarında arama kurtarma ekibinde görev almak üzere gönüllü olan sektör temsilcilerine sık sık eğitim verilecek." diye konuştu.