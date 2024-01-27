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Yozgat'ta Bağevinden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir bağevinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli Boğazlıyan ilçesinde yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklandı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bağevinden hırsızlık yaptıklarını iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, M.D.'ye ait bağevinden güvenlik kamerası ve motosiklet çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.T, M.A. ve E.K, düzenlenen operasyonla Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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