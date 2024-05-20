Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta 7 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, haklarında çeşitli suçlardan 2 ila 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, M.A, T.M, B.S, Ş.Ç, A.U. ve E.Ö'yü yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, haklarında çeşitli suçlardan 2 ila 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, M.A, T.M, B.S, Ş.Ç, A.U. ve E.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yozgat Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title