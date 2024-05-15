Üye Girişi
Haberler

Yozgat Sorgun'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları başladı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinliğe katılanlar ardından Gençlik Merkezi'ne kadar yürüyüş düzenledi. Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe katılanlar ardından Gençlik Merkezi'ne kadar yürüyüş düzenledi.

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini söyledi. ???????

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Haftası Hükümet Gençlik Sorgun Yozgat Spor Kültür Yaşam Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title